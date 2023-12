Das halten Bachelor-Girls vom neuen Konzept "Die Bachelors"!

Sind sie begeistert oder skeptisch? Für alle Bachelor-Fans gab es vor wenigen Tagen eine Hammer-Überraschung: Es wurde nicht nur die neue Staffel der Datingshow angekündigt – sondern auch ein neues Konzept vorgestellt. Dieses Mal suchen gleich zwei Männer bei Die Bachelors nach der Liebe im TV. Wie das Spektakel genau ablaufen wird, ist bisher nicht bekannt. Doch diese Ex-Rosen-Girls freuen sich trotzdem schon auf die Neuerung!

Im Gespräch mit Promiflash wirkt Leyla Lahouar schon ganz aufgeregt. "Vor allem, weil man sich so viele Fragen stellt. Zum Beispiel: Wie viele Frauen sind vor Ort, könnten sie sich in dieselbe verlieben? Ich denke, da wird es definitiv mehr Drama geben. [...] Ich freue mich auf diese Staffel", erklärt die Beauty, die dieses Jahr um das Herz von David Jackson gekämpft hatte. Auch Stephie Stark ist neugierig: "Ich finde es super. [...] So wird es vermutlich nochmal spannender als die letzten Male."

Angelina Utzeri, aka Utze, verrät im Promiflash-Interview, dass sie schon in ihrer Staffel dachte, dass es zwei TV-Junggesellen geben würde. "Dass es dieses Jahr jetzt tatsächlich so ist, ist schon sehr verrückt. [...] Es wird bestimmt lustig sein zu sehen, wie die Frauen reagieren, wenn sie das erfahren, dass sie auf zwei Männer treffen", zeigt sie sich gespannt. Außerdem stellt sie sich die Frage, wie die Frauen überhaupt entscheiden, welchen Mann sie kennenlernen wollen: "Bisher lag die Wahl ja immer beim Bachelor."

