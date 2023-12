So kommen die neuen Bachelors bei den Ex-Kandidatinnen an!

Was sagen die ehemaligen Kandidatinnen zu den beiden? In der neuen Staffel von Der Bachelor wird alles anders: Die Show heißt ab sofort Die Bachelors, denn es gibt zwei Rosenkavaliere! Sebastian Klaus und Dennis Gries suchen zusammen nach der großen Liebe und lernen insgesamt 30 Frauen gleichzeitig kennen. Wie kommen die beiden neuen Männer an? Promiflash hat bei den Ex-Bachelor-Girls nachgefragt!

"Beides attraktive Männer", stellt Leyla Lahouar im Interview mit Promiflash klar. Auch Angelina Utzeri, die mit Leyla in der Staffel von David Jackson war, stimmt ihr zu: "Optisch auf jeden Fall sehr ansprechend. Ich finde, sie wirken beide sympathisch und bodenständig. Sport scheint sie ja beide sehr zu interessieren, hoffentlich nicht auch genau dieselbe Frau", witzelt die Influencerin.

Stephie Stark (28) ist schon ein alter Hase im Rosenbusiness: Sie kämpfte in der Staffel von Niko Griesert (33) um sein Herz, war danach bei Bachelor in Paradise und zuletzt sogar bei Princess Charming. "Die beiden Bachelors machen auf mich einen supersympathischen ersten Eindruck. Optisch sehen sie sich sehr ähnlich und sind doch verschieden. Ich bin gespannt auf deren Geschichte, ob sie zum Beispiel Freunde sind", verrät Stephie Promiflash.

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, "Bachelor"-Teilnehmerin

