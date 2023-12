Zuhause keine Harmonie: Darum trennte sich Angelina Utzeri

Sie passten wohl einfach nicht zusammen. In der diesjährigen Bachelor-Staffel hatte Angelina Utzeri in Rosenkavalier David Jackson nicht die große Liebe gefunden – und das trotz der letzten Rose. Doch nach der Show verschenkte sie ihr Herz an den TV-Darsteller Andreas Schwindt. Heute wird jedoch bekannt, dass die beiden sich schon wieder getrennt haben. Warum die Liebe scheiterte, verrät Angelina gegenüber Promiflash.

Groll scheint es zwischen dem Ex-Paar nicht zu geben. Im Promiflash-Interview erklärt Angelina, warum sie und Andreas sich trennten. "Wir haben sehr verschiedene Charaktere und haben beide gehofft, dass wir uns dadurch ergänzen. Mussten uns aber leider eingestehen, dass wir uns gegenseitig viel Kraft und Energie gezogen haben, weil wir einfach zu unterschiedlich sind", meint das TV-Sternchen. Vor allem das Zusammenwohnen habe gezeigt, dass sie im Alltag nicht harmonieren: "Am Anfang dachte ich, dass es einfach erst mal schwierig ist, wenn man zusammenzieht. Ich habe mich auch viel mit Paaren ausgetauscht, denen das am Anfang genauso ging. [...] Zum Ende hin waren es dann leider deutlich weniger schöne Momente als negative."

Und dabei verließ Angelina für ihren Andi sogar ihre Wahlheimat, das sonnige Lissabon. Zusammen richteten sie sich ein Liebesnest im Örtchen Albstadt ein. Dort waren sie sich auch das erste Mal begegnet. In einer Instagram-Story verriet die Brünette zuvor: "Ich habe Anfang des Jahres bei meinem Vater im Restaurant gearbeitet und habe ihn dann gesehen und dann hatten wir Kontakt."

