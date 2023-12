Nach wenigen Monaten Single: Angelina Utzeri verrät Details

Angelina Utzeri geht wieder allein durchs Leben. Die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin hatte in diesem Jahr versucht, beim Bachelor das Herz von David Jackson zu erobern und schaffte es auch – zumindest vorübergehend. Denn dann kam der Rosenkavalier mit der Zweitplatzierten zusammen. Angelina fand zwar auch einen neuen Partner, doch nun ist auch diese Beziehung schon wieder vorbei. "Mir geht es immer noch nicht besonders gut", verrät sie Promiflash.

