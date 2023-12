Nach Namensänderung: Ist das Manuel Neuers Hochzeitsfoto?

Ist das etwa ein weiterer Hinweis? Manuel Neuer (37) sorgte in den vergangenen Monaten vermehrt für Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. Im Frühjahr waren erste Bilder des Fußballers mit seiner Partnerin Anika (23) an die Öffentlichkeit gelangt. Zuletzt gab es dann sogar Gerüchte über eine mögliche Hochzeit – denn die Handballerin änderte ihren Nachnamen im Netz zu Neuer. Und nun ist offenbar das erste Bild der Trauung aufgetaucht.

Bild liegt nun ein privates Fotos vor, das die Neuers angeblich bei ihrer Hochzeit zeigen soll. Das Paar ist darauf bei einer Party im Stil von "The Great Gatsby" zu sehen – während Manuel einen schwarzen Anzug trägt, strahlt Anika in einem weißen Kleid inklusive Federärmeln. Glücklich strahlen beide in Richtung Kamera und stoßen offenbar mit den Gästen an.

Genau wie Manuel ist auch Anika eine Profisportlerin. Die Münchnerin kommt aus einer Handballer-Familie und spielte selbst einst in der zweiten Bundesliga. Sie studierte zudem Modemanagement und arbeitet für eine bekannte Dirndl-Designerin.

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, November 2023

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Anzeige

Action Press / MAGICS Anika Neuer, Partnerin von Manuel Neuer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de