Strahlende Braut: Erstes Foto von Manuel Neuers Hochzeit

Dieses Wochenende wird geheiratet: Manuel Neuer (39) und seine Anika (25) feiern im schönen Südtirol ihre kirchliche Hochzeit. In der Instagram-Story einer Gästin ist nun ein allererstes Foto der hübschen Braut vom Polterabend aufgetaucht: Überglücklich strahlt Anika in die Kamera, während sie sich auf einem Stuhl sitzend zum Fotografen umdreht. Ihr blondes Haar trägt sie zu einem gewellten Pferdeschwanz. Ihr Braut-Outfit ist nicht im Detail zu sehen – jedoch scheint es sich um einen Zweiteiler aus champagnerfarbenem Satin zu handeln.

Es ist das erste Foto der Braut von diesem Wochenende, jedoch teilten weitere Gäste bereits ein paar Eindrücke der traumhaften Location und des ausgelassenen Polterabends. Dieser wurde unter dem Dresscode Schwarz-Weiß auf einem Gut direkt am Kalterer See gefeiert. Die schicken Gäste fügten sich dabei wunderbar in die Location: mehrere lange Tafeln mit weißen Tischdecken und hölzerner Bestuhlung. Die Deko wurde sommerlich gehalten – unterschiedliche Blumen in vielen kleinen Vasen erstrecken sich über die Tischreihen. Ergänzt wurde das Gesamtbild durch schlichte Lichterketten. Die Aufnahmen wurden sowohl von Anikas engen Freundinnen als auch von Manuels Fußballkollegen Michael Ballack (48) auf Social Media geteilt.

Manuel und Anika Neuer sind bereits seit November 2023 standesamtlich verheiratet. Damals gaben sie sich am Standesamt in München das Jawort. Die romantische Hochzeitsfeier in Südtirol unterstreicht ihre Liebe aber nun auf besondere Weise. Die malerische Region und die sorgfältig ausgewählten historischen Orte bieten die perfekte Kulisse für diesen Meilenstein der Beziehung. Laut Medienberichten lernten sich Manuel und Anika bei einer eher flüchtigen Begegnung am Flughafen kennen. Sie haben gemeinsam ein Selfie gemacht und danach angefangen, SMS zu schreiben. Offiziell sind die beiden seit 2020 ein Paar.

Getty Images Manuel Neuer, Januar 2025

Instagram / luise.lmn Anika Neuer auf ihrer Hochzeit, Juli 2025

Getty Images Anika Neuer bei der Fußball-EM 2024

