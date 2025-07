Manuel Neuer und Anika haben ein zweites Mal Ja gesagt

Manuel Neuer (39) und Anika (25) haben ein zweites Mal Ja zueinander gesagt. Der Profifußballer und seine Auserwählte zelebrieren ihre Hochzeitsfeier an diesem Wochenende im ganz großen Stil in Südtirol. Schon gestern wurde ein ausgelassener Polterabend auf einem Gut am Kalterer See gefeiert – wie Bunte berichtet, begann am heutigen Samstag um 17 Uhr die Trauung auf Schloss Freudenstein. Um kurz nach halb sechs war es dann vollbracht: Das Ehepaar hat sein Gelübde ein zweites Mal abgelegt.

Die Location scheint dabei wie aus einem Märchenbuch: Zwischen malerischen Weinbergen liegt das Schloss hoch oben im Südtiroler Ort Eppan. Auch das Wetter hat es an diesem besonderen Tag gut mit dem Ehepaar und seiner Hochzeitsgesellschaft gemeint: Trotz leichtem Wind und ein paar Wolken herrschen angenehme Temperaturen – perfekt, um den Tag im Freien weiterzufeiern. Auch das Get-together am Vorabend fand unter freiem Himmel statt. Mit dem Dresscode Schwarz-Weiß wurde der Abend, wie Schnappschüsse auf Social Media zeigen, in vollen Zügen genossen. Dort entstand auch das erste öffentliche Foto der Braut an diesem Wochenende. Eine enge Freundin von Anika teilte eine Aufnahme von ihr auf Instagram: Darauf strahlt die Blondine in die Kamera. Ihre Haare trägt sie zu einem hohen, strengen Pferdeschwanz und ihr Outfit besteht aus einem champagnerfarbenen Satin-Zweiteiler.

Nachdem ihre erste Hochzeit lediglich im kleinen Kreis gefeiert wurde, träumte das Sportlerpaar davon, ihre Liebe erneut im ganz großen Stil zu zelebrieren. Seit 2020 gehen der Torwart und die 25-Jährige offiziell gemeinsam durchs Leben. 2024 wurde ihr gemeinsamer Sohn namens Luca geboren. Für Manuel ist es nicht die erste Ehe: Von 2017 bis 2020 war er mit seiner Ex-Partnerin Nina Weiss verheiratet.

Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025

Instagram / luise.lmn Anika Neuer auf ihrer Hochzeit, Juli 2025

Getty Images Manuel Neuer, Januar 2025

