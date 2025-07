Neue Fotos: So märchenhaft war Manuel Neuers große Hochzeit

Am Samstag zelebrierten Manuel Neuer (39) und seine Anika (25) ihre Liebe bei einer zweiten großen Hochzeitsfeier. Einige Gäste teilen nun nach und nach ein paar Eindrücke der Feier. So finden sich laut Gala in den Instagram-Storys von Anikas Freundinnen unter anderem Fotos der romantischen Location im norditalienischen Südtirol. Zu sehen sind drei lange Tischreihen mit rustikalen Holzstühlen und schlichten weißen Blumengestecken. Zudem bot sich den Gästen von der Terrasse ein atemberaubender Ausblick auf die Berge. Weitere Aufnahmen zeigen, wie die Gäste ausgelassen zu den Gitarrenklängen einer Band tanzen, die unter anderem Dean Martins Hit "Mambo Italiano" spielte.

Die Trauung selbst fand offenbar Open Air in einem Gebäude statt, das einer alten Burg ähnelt. Dort konnten die Gäste auf weißen Stühlen Platz nehmen, umgeben von weißer Blumendeko. Noch meldeten Manuel und Anika sich nicht persönlich zu ihrem großen Tag. Allerdings berichtete Bunte, dass der Nationaltorwart und seine Liebste sich das Jawort gegen 17 Uhr auf Schloss Freudenstein gegeben haben. Am Tag zuvor begannen die Feierlichkeiten bereits mit einem ausgelassenen Polterabend auf einem Gut am Kalterer See. Von der Veranstaltung kursierten sogar Fotos, die das strahlende Brautpaar ganz in cremeweißen Looks zeigten.

Für Manuel ist dies bereits die zweite Ehe. Von 2017 bis 2020 war er mit seiner ersten Frau Nina Weiss verheiratet. Die Ehe wurde noch im selben Jahr geschieden. Mit seiner Anika scheint der Fußballprofi nun aber die Richtige gefunden zu haben. Die beiden halten ihre Beziehung größtenteils privat und es gibt nur wenige bekannte Details zu ihrem Kennenlernen – angeblich trafen sie sich über Bekannte. 2023 gaben sie sich vor dem Standesamt das erste Mal das Jawort. Zu der Zeit war die Handballerin mit dem gemeinsamen Sohn Luca schwanger. Der Kleine erblickte im März 2024 das Licht der Welt und ist seitdem der ganze Stolz seiner Eltern.

Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025

Instagram / luise.lmn Anika Neuer auf ihrer Hochzeit, Juli 2025

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit seinem Sohn im April 2025