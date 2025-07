Manuel Neuer feiert Polterabend auf einem Gut in Südtirol

Der Fußballstar Manuel Neuer (39) und seine Frau Anika (25) haben in Südtirol ein romantisches Hochzeitswochenende begonnen. Auf einem historischen Gut am Kalterer See, idyllisch umgeben von Weingärten und Obstplantagen, feierte das Paar laut Bild-Informationen am Freitagabend eine geheime Pre-Party mit Familie und engen Freunden. Beide erschienen in sommerlich-eleganten Outfits in Creme, wobei Anika mit einem rückenfreien Zweiteiler und einem langen Zopf besondere Akzente setzte. Die Gäste folgten einem klassischen Schwarz-Weiß-Dresscode. Der Abend begann stilvoll mit dem Song "Pretty Woman", den die Gäste begeistert mitsangen. Der Polterabend endete bewusst früh, damit die Gäste bereit für die kirchliche Trauung am Samstag auf Schloss Freudenstein sind.

Für das feierliche Gourmet-Erlebnis war der Spitzenkoch Oskar Geier verantwortlich, der ein Menü aus mediterranen und alpinen Spezialitäten servieren ließ. Die exklusiv abgeriegelte Location, ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, sorgte in Kombination mit mediterraner Architektur für eine unvergleichliche Atmosphäre. Neben idyllischen Fotomotiven im Zypressengarten genossen die Gäste die diskrete und dennoch luxuriöse Feier. Unter den Anwesenden waren engste Vertraute des Paares, darunter auch ehemalige Weggefährten aus Manuel Neuers Karriere beim FC Bayern München. Für diesen Auftakt einer perfekten Hochzeitsfeier war alles bis ins kleinste Detail durchdacht.

Manuel und Anika Neuer sind seit November 2023 standesamtlich verheiratet, doch die romantische Hochzeitsfeier in Südtirol unterstreicht ihre Liebe auf besondere Weise. Die malerische Region und die sorgfältig ausgewählten historischen Orte bieten die perfekte Kulisse für diesen Meilenstein der Beziehung. Laut Medienberichten lernten sich Manuel und Anika bei einer eher flüchtigen Begegnung am Flughafen kennen. Sie haben gemeinsam ein Selfie gemacht und danach angefangen, SMS zu schreiben. Offiziell sind die beiden seit 2020 ein Paar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Manuel Neuer im November 2023

Anzeige Anzeige

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer, Fußballer

Anzeige