Sexy! Victoria Beckham teilt schlüpfriges Video von David

Was ein Augenschmaus! David (48) und Victoria Beckham (49) sind seit 1999 glücklich verheiratet. Der ehemalige Fußballer und die Designerin glänzen seither bei jedem ihrer Red-Carpet-Auftritte. Die Eltern von vier Kindern achten penibel auf ihr Äußeres: Vor allem die ehemalige Spice Girls-Sängerin hält sich gewissenhaft an ihren Essensplan. Doch auch ihr Ehemann ist nach wie vor in Top-Form! Victoria teilt nun sexy Trainingsaufnahmen von David!

Auf Instagram postet die 49-Jährige ein Video, das ihren Ehemann bei einer Sportübung zeigt. Besonders der Knackarsch des Sportlers springt ins Auge! "Work-out am Morgen mit dieser Liebesmaschine", kommentiert Victoria den Clip. Die Fans sind bei dem Anblick des Sportlers aus dem Häuschen. "Dieser Account ist besser als OnlyFans", schreibt ein begeisterter Fan. "Du verdienst einen Orden dafür, dass du das teilst", zeigt sich ein anderer User entzückt.

Die Britin teilt immer wieder freizügige Fotos ihres Gatten. Erst kürzlich postete sie ein Bild, das David nur mit einem Schlüpfer bekleidet am Boden liegend zeigt. Der Hottie reparierte augenscheinlich den TV. "Elektriker kam, um den Fernseher zu reparieren... Gern geschehen", kommentierte sie mit einem lachenden Smiley den Schnappschuss.

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham in Versailles, Juni 2023

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Fußballstar

Instagram / victoriabeckham David Beckham im Dezember 2023

