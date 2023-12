Knackig: Victoria Beckham teilt Bild von David in Unterhose

Bei dem Anblick dürften die Fans zufrieden gewesen sein. Seit ihrer Heirat 1999 sind David (48) und Victoria Beckham (49) ein eingespieltes Team. Zusammen zogen sie vier Kinder groß, doch sie sind immer noch verliebt wie an Tag eins. Und das zeigen sie auch liebend gerne im Netz. Nun bietet sich Victoria ein besonders heißer Anblick: David rekelt sich auf dem Fußboden und das lediglich in seiner Unterhose.

Bei Instagram teilt Victoria diesen heißen Anblick mit ihren Fans. Ihr Gatte liegt nur mit einem weißen Schlüpfer bekleidet auf dem Boden und scheint am Fernseher herumzufummeln – dabei kommt besonders seine Kehrseite zur Geltung. "Elektriker kam, um den Fernseher zu reparieren... Gern geschehen", schreibt die Designerin mit einem lachenden Smiley. Ihre Follower sind jedenfalls sprachlos. "Ich werde meinen TV so kaputtmachen wie möglich, wenn David die Wartung macht", meint ein User begeistert. Ein anderer ergänzt belustigt: "Welcher Fernseher? Oh warte, da ist ja auch ein Fernseher im Bild..."

Wie sehr Victoria ihren David liebt, zeigte sie ihrer Community bereits im Sommer. Gemeinsam mit der Familie machte das Ehepaar einen Trip nach Kroatien. Dazu postete sie ein paar Schnappschüsse, aber vor allem der erste dürfte die Fans glücklich gemacht haben. Vor einem malerischen Sonnenuntergang küssen sich die beiden innig. Ergriffen schrieb Vic dazu: "Familienzeit ist alles. Ich liebe dich, David."

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de