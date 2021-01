So ernährt sich Victoria Beckham (46)! Die Frau von Fußballstar David Beckham (45) ist dafür bekannt, kontinuierlich an ihrer Figur zu arbeiten und ihre schlanke Linie, für die sie schon seit ihrer Zeit als Spice Girls-Sängerin bekannt ist, zu halten. Schon seit 20 Jahren soll die gebürtige Britin und Mutter von vier Kindern dafür auf Kohlenhydrate verzichten. Aber was kommt bei der Modedesignerin stattdessen auf den Tisch?

Statt ihren Morgen mit einer Tasse Kaffee oder Tee zu beginnen, starte Vic, wie sie vor Kurzem auf ihrem Instagram-Profil erklärte, mit zwei Esslöffeln Apfelessig in den Tag. Danach dürfe es entweder ein Smoothie bestehend aus Äpfeln, Kiwis. Spinat, Brokkoli und Chia-Samen oder ein besonderes Vollkornmüsli für die gesundheitsbewusste Victoria sein. 2019 verriet sie gegenüber The Telegraph, dass sie auf ein Lebensmittel aber überhaupt nicht verzichten könne: "Ich esse drei bis vier Avocados pro Tag" , erklärte sie in dem Interview.

Anstatt Abends auf etwas Deftiges wie Spaghetti zurückzugreifen, tische Victoria laut Informationen, die Hello! vorliegen, ihrer Familie eine gesunde Alternative bestehend aus Zucchini auf. Aber nicht nur die Sängerin ihm Ruhestand steht gerne in der Küche. Im März des vergangenen Jahres teilte die Autorin einen Clip ihrer Tochter Harper (9) im Netz, in dem auch schon die 9-Jährige fleißig am Kochen war.

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Getty Images Victoria Beckham, Geschäftsfrau

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Tochter von Victoria und David Beckham

