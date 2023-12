Umuts "Temptation Island"-Verhalten geht für Ozan gar nicht!

Auch er stellt sich gegen Umut Tekin (26)! Der diesjährige Temptation Island V.I.P.-Kandidat gilt für viele Fans derzeit als der schlimmste Treuetest-Teilnehmer überhaupt. Er ging seiner Freundin Jana-Maria Herz (31) im Format fremd. Damit ist er zwar nicht der Erste, denn auch Nico Legat hatte Sex mit einer Verführerin. Doch Umut scheint es wegen seiner uneinsichtigen Art und der extremen Sex-Szene aufs nächste Level zu bringen. Jetzt schießt sogar Oguzhan Gencel gegen ihn!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram teilt der Bachelor in Paradise-Star gegen den TV-Fremdgeher aus: "Auch, wenn Umut ein Freund von mir ist, wäre das echt nicht nötig gewesen, seine Beziehung so aufzugeben und sich derart im TV zu zeigen. Das finde ich moralisch einfach so schlecht." Ozan scheint sicher: Sein Kumpel tat dies nur für den Fame!

"Schade, aber muss jeder im Endeffekt für sich selber entscheiden und in den Spiegel schauen", schließt Ozan ab. Sogar Umuts Verführerin Emma Fernlund, mit der er Geschlechtsverkehr hatte, ist nicht ganz d'accord mit seinem Verhalten am Lagerfeuer. "In so einem Moment hätte man ein bisschen mehr Einsicht zeigen und für das Fehlverhalten geradestehen können, das man an den Tag gelegt hat", meint sie auf Social Media.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekins Collage zu "Temptation Island"

RTL Oguzhan Gencel, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Mai 2023

