Oguzhan Gencels geliebter Vater ist im Schlaf verstorben

Oguzhan Gencel ist in tiefer Trauer. Wie der Realitystar in seiner Story auf Instagram mitteilt, ist sein Vater verstorben. "Du bist gegangen, ohne ein Wort, doch deine Liebe bleibt – leise, stark und tief", schreibt er auf Social Media und es heißt unter anderem: "Papa, du fehlst mir unendlich. Trotzdem weiß ich: Du bist nie ganz weg, solange ich dich in mir trage." Der Tod seines Vaters kam unerwartet: "Er ist einfach im Schlaf verstorben. Gestern noch mit Mama getanzt, sich Baklava gegönnt, Wassermelone mit Käse gegessen und sich friedlich ins Bett gelegt."

In einer weiteren Story teilt Oguzhan ein Video seines Papas, der ihm zuwinkt, während er in einem Rollstuhl am Flughafen sitzt. "Meine letzte Erinnerung... Du wolltest nur für ein paar Monate rüber. Sport anfangen und abnehmen, wieder fit werden", trauert die Medienpersönlichkeit. "Nicht mal zehn Tage hast du ausgehalten und brichst mir das Genick. Wer meckert jetzt dauerhaft über mich, wer nervt mich jeden Tag wegen seiner E-Mails, Speicherplatz, Updates, Termine und erzählt mir, wie damals alles so schwer war mit der Arbeit", behauptet Oguzhan ferner sarkastisch. Abschließend merkt er an, dass sein Papa neben seinem Opa beigesetzt wird.

Oguzhan wurde durch Reality-TV-Formate wie Die Bachelorette bekannt. Damals versuchte er, das Herz von Jennifer Saro (29) zu erobern, dies gelang ihm jedoch nicht. Es folgten Auftritte in diversen weiteren Formaten. Zuletzt war der Influencer unter anderem Teilnehmer bei Germany Shore – und sorgte mächtig für Wirbel. Vor allem sein Verhalten gegenüber seinen Mitstreiterinnen kam alles andere als gut an, denn er kam diesen trotz eines eindeutigen Neins zu nah.

Instagram / ozan_gncl Oguzhan Gencel, Realitystar

Instagram / ozan_gncl Oguzhan Gencels Papa, Juni 2025

