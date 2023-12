"Temptation Island V.I.P."-Emma kritisiert Umuts Lagerfeuer

Emma Fernlund lässt kein gutes Haar an Umut Tekins (26) finalem Lagerfeuer! Bei Temptation Island V.I.P. hatten sich der gelernte Pfleger und seine Freundin Jana-Maria Herz (31) auf den TV-Treuetest eingelassen. Doch seit dem ersten Tag flirtete der Lockenkopf mit Emma. Beim "Temptation-Date" kam es bei den beiden schließlich zum Sex. Im Anschluss musste sich Umut vor Lola Weippert (27) und Jana-Maria rechtfertigen – und zeigte dabei nicht viel Einsicht. Genau das kritisiert Emma nun aufs Schärfste!

"Ich finde, dass Umut in dem Moment des Lagerfeuers nicht gut reflektiert hat beziehungsweise eher eine Abwehrhaltung eingenommen hat und nicht so richtig seinen Fehler einsehen wollte", erzählt die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Da bin ich auch der Meinung, dass das nicht in Ordnung war." Emma habe sich von Umut ein anderes Verhalten gewünscht: "In so einem Moment hätte man ein bisschen mehr Einsicht zeigen können und für das Fehlverhalten geradestehen, das man an den Tag gelegt hat."

Wegen seines finalen Lagerfeuers musste Umut auch schon einen Seitenhieb von Lola einstecken. "Ich wiederhole mich nur ungern, aber: Das R in Umut steht für Respekt und Reflexion", kommentierte die 27-Jährige unter einem Beitrag des offiziellen "Temptation Island"-Instagram-Accounts. Von den Fans bekommt die Moderatorin dafür Zuspruch. Mehr als 3.000 Personen gefällt ihre Aussage. "Genau mein Humor", kommentierte ein User Lolas Worte.

