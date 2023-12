Brad Pitt und seine Ines superhappy in der Stadt der Liebe!

Sie genießen die gemeinsame Zeit! Brad Pitt (60) ist vor wenigen Tagen 60 geworden. Der Schauspieler verbrachte seinen Ehrentag wohl in einem Camper mit seiner neuen Flamme Ines De Ramon. Die Turteltauben sollen es sich in der Natur schön gemacht haben. Wie gut die Ex von Paul Wesley (41) dem Bullet Train-Star tut, ist auf diesen neuen Bildern kaum zu übersehen. Brad und Ines wurden nun total glücklich in Paris gesichtet!

Nach dem kleinen Abstecher in die Natur ging es für das Paar anscheinend direkt in die romantische Metropole. Brad und Ines wurden vor dem Théâtre du Châtelet von Paparazzi erwischt – und das ziemlich gut gelaunt. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 60-Jährige und die Unternehmerin bis über beide Ohren strahlen und sich angeregt unterhalten. Laut dem Portal wollten sie ihren Abend wohl mit einem Konzert von Asaf Avidan (43) ausklingen lassen.

Gemeinsame öffentliche Auftritte absolvieren der Ex von Angelina Jolie (48) und die 33-Jährige nicht – auch über ihre Beziehung sprechen sie nicht. Dafür plaudern jedoch jede Menge Insider aus, wie es bei Brad und Ines offenbar läuft. "Ines war ein frischer Wind für Brad. Sie ist klug, bodenständig und hilfsbereit", meint ein Informant gegenüber OK!.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

MEGA Ines De Ramon, März 2023

Getty Images Brad Pitt im November 2023

