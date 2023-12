Freund behauptet: Matthew Perry (†54) war nie richtig clean

Er hat seinem Freund wohl nicht geglaubt. Matthew Perry (✝54) ist Ende Oktober in seinem Haus tot aufgefunden worden. Bevor die offizielle Todesursache bekannt wurde, gab es viele Spekulationen darüber, dass der Friends-Star an Drogen oder Medikamenten gestorben sei. Vor zwei Wochen bestätigten die Behörden, dass der Schauspieler an "akuten Auswirkungen von Ketamin" gestorben sei. Einen Insider scheint dies nicht zu überraschen, denn laut ihm habe Matthew seine Drogensucht nie überwunden.

Der Freund, dessen Identität nicht bekannt ist, äußerte gegenüber Daily Mail seine Vermutungen: "Er hat alle belogen, als er sagte, dass er clean ist. Das war er nie. Es ist sehr traurig." Laut der Quelle habe Matthew vor allem sich selbst belogen. Außerdem behauptete der Insider auch noch Folgendes über den Hollywoodstar: "Er konnte eine ziemlich manipulative Person sein, wenn es um seine Sucht ging, aber das war solch ein Kampf, ein solcher Kampf und er kämpfte jeden Tag bis zum Ende."

Matthews Co-Star und enge Vertraute Jennifer Aniston (54) ist ganz anderer Meinung. In einem emotionalen Interview mit Variety sprach sie darüber, wie sie den 54-Jährigen vor seinem Tod wahrgenommen hatte. "Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er war dabei, in Form zu kommen. Er war glücklich – das ist alles, was ich weiß", erinnerte sich Jennifer.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Los Angeles, Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de