Nach Amputationen: Roman Kostomarow ist zurück auf dem Eis

Roman Kostomarow (46) feiert ein kleines Comeback! Der Eiskunstläufer hatte seine Fans zu Beginn des Jahres in große Sorge versetzt. Ihm mussten mehrere Körperteile amputiert werden – darunter auch die Hände und Füße. Der Sportler bekam Prothesen und kämpfte sich nach und nach zurück ins Leben. Auf Social Media zeigte er sich bereits beim Schreiben, Autofahren oder Schwimmen. Jetzt steht Roman auch endlich wieder auf dem Eis!

"Wir haben es geschafft", schreibt Roman stolz zu einem Instagram-Foto, das ihn neben seiner langjährigen Tanzpartnerin Tatiana Navka auf der Eisfläche zeigt. Mit ihr hatte er bei den Olympischen Spielen 2006 die Goldmedaille gewonnen. Nun sind sie zusammen bei der "Together and Forever"-Show in Moskau aufgetreten und haben sich dafür sogar ihre Kostüme von damals angezogen. Das Event wurde von dem Eistänzer Ilya Averbukh ins Leben gerufen und soll Eiskunstläufern die Gelegenheit geben, in einem wettbewerbsfreien Umfeld aufzutreten.

Tatiana betont später: "Ich bin so stolz auf dich und bewundere dich. Das ist es, was einen wahren Olympiasieger ausmacht: Geistesstärke, Wille und die Lust, für alles zu leben." Aber auch Romans Frau Oksana Domnina zeigte sich sichtlich gerührt und nahm ihn nach der Performance liebevoll in den Arm.

Getty Images Tatiana Navka und Roman Kostomarow im März 2004

ActionPress Tatiana Navka und Roman Kostomarov bei der Eis-Show "Together and Forever"

ActionPress Oksana Domnina und ihr Mann Roman Kostomarow, Eiskunstläufer

