Roboterprothese: Roman Kostomarow schreibt nach Amputationen

Er kämpft sich zurück ins Leben. Roman Kostomarow (46) lag bereits im Sterben. Doch wie durch ein Wunder kämpfte sich der ehemalige Eiskunstläufer ins Leben zurück. Dennoch mussten ihm beide Füße und Hände amputiert werden. Aber davon ließ sich der Olympiasieger nicht unterkriegen. Mit seinen Beinprothesen hat er sich bereits angefreundet. Nun macht Roman weitere schöne Fortschritte in einen normalen Alltag.

Auf Instagram teilt Roman ein emotionales Video. Mit einer Roboterprothese schreibt er ein Wort auf ein weißes Blatt Papier. "Mama... das erste Wort zum ersten Mal in meinem neuen Leben geschrieben", betitelt er die Aufnahme, auf der er am Ende breit in die Kamera grinst. Roman scheint so langsam wieder in einem normalen Leben angekommen zu sein.

Bereits zuvor teilte der Sportler ein Video, das ihn mit seinen neuen Prothesen zeigte. Glücklich sprang Roman durch den Raum. "Hurra, es sind Füße angekommen, auf denen ich laufen kann. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet. Nicht wie bisher, aber trotzdem kann ich laufen", freute sich Roman.

Anzeige

Getty Images Roman Kostomarow, Eiskunstläufer

Anzeige

Instagram / romankostomarovkrs Roman Kostomarow, Eiskunstläufer

Anzeige

Instagram / romankostomarovkrs Roman Kostomarow, Olympiasieger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de