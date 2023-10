Trotz amputierter Hände und Füße: Roman Kostomarow schwimmt

Er kämpft sich immer weiter zurück. Roman Kostomarow (46) lag quasi schon im Sterben. Doch der ehemalige Olympiasieger im Eiskunstlauf gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Leben. Dennoch mussten ihm Hände und Füße amputiert werden. Inzwischen macht der Sportler auch eine Reha, um wieder am alltäglichen Leben teilnehmen zu können – und das gelingt ihm ziemlich gut. Inzwischen kann Roman trotz seiner Amputationen sogar wieder schwimmen.

Auf Instagram teilt Roman jetzt nämlich einen Clip, wie er eine Runde mit seinen Prothesen durchs Wasser zieht. Eine ganze Bahn schwimmt der Ex-Eiskunstläufer im blauen Nass. "So was in der Art. Es ist mein Leben!", schreibt der Familienvater zu der Aufnahme. Am Ende schaut er angestrengt, aber glücklich in die Kamera.

Auch seine Fans sind von dieser Leistung mehr als beeindruckt. "Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Mann irgendwann skatet! Nur Bewunderung und Freude", mutmaßt ein User unter dem Video. "Roman, du bist der beste Motivator für uns alle. Unendliche Bewunderung", lobt ein anderer Fan den Sportler.

Anzeige

Instagram / romankostomarovkrs Roman Kostomarow, ehemaliger Olympiasieger

Anzeige

Getty Images Roman Kostomarow und seine Eislaufpartnerin Tatiana Navka, 2006

Anzeige

Instagram / romankostomarovkrs Roman Kostomarow, Ex-Eiskunstläufer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de