Verliebt? Till Lindemann Hand in Hand mit einer Unbekannten

Ist Till Lindemann (60) wieder vergeben? In den vergangenen Jahren hatte es schon so einige Frauen an der Seite des Sängers gegeben. Unter anderem war er lange Zeit mit Sophia Thomalla (34) liiert, bis die Beziehung wohl 2015 endgültig scheiterte. Offiziell ist der Rammstein-Frontmann seit bereits einer längeren Zeit Single. Doch jetzt wird Till Händchen haltend mit einem Model gesehen.

Bild liegen Bilder vor, die Till so privat wie selten zeigen. Während er eigentlich auf Solo-Tour ist, genießt er nun einen freien Tag in Paris – und ist dabei nicht allein. An seiner Seite ist eine hübsche Blondine. Dabei soll es sich angeblich um das 20-jährige Unterwäschemodel Joelle Marie Jaracz handeln. Total vertraut und vor allem Hand in Hand schlendern die beiden durch die französische Hauptstadt. Und der Rocker wirkt dabei tiefenentspannt und happy.

Eine, die sich über ein neues Liebesglück in Tills Leben freuen würde, ist sicher seine Ex Sophia. Denn obwohl die beiden getrennt sind, stehen sie sich immer noch nahe. Anfang des Jahres sprach die Moderatorin offen über die Beziehung zu ihrem Verflossenen. "Wir pflegen ein unfassbar gutes und freundschaftliches, sehr, sehr inniges Verhältnis", erklärte sie im Interview mit "Brisant".

ActionPress Till Lindemann bei der Premiere des Films "Rammstein: Paris"

Instagram / joellejrz Joelle Marie Jaracz, Model

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

