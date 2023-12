Brad Pitt fühlt sich mit neuer Partnerin Ines sehr wohl!

Brad Pitt (60) geht es wohl so gut wie lange nicht mehr! Seit über einem Jahr bandelt der berühmte Hollywoodstar nun schon mit der Ex von Paul Wesley (41) an, während er sich selbst noch im Rosenkrieg mit Angelina Jolie (48) befindet. Seither wird immer wieder spekuliert, was zwischen den beiden läuft. Den 60. Geburtstag des Filmstars verbrachten die beiden Turteltauben gemeinsam in Paris und wurden überglücklich zusammen abgelichtet. Ines hat einen wunderbaren Einfluss auf Brad!

"Er ist mit Sicherheit entspannter als in den vergangenen Jahren", plaudert ein Insider gegenüber People aus. Laut ihm wirken Brad und Ines sehr komfortabel, wenn sie zusammen sind. Der Altersunterschied ist wohl auch kein Problem für sie, denn wie der Tippgeber zudem preisgibt, sei das Älterwerden für den "Bullet Train"-Star kein Problem: "Er ist Brad Pitt. Er sieht gut aus, er ist intelligent, berühmt und frei. An seiner Stelle wäre ich mit jedem Alter glücklich."

"Es war ein verrücktes Jahr für Brad, aber Ines ist das einzig Gute, was ihm passiert ist. Sie in seinem Leben zu haben, hat es mit Sicherheit weniger stressig gemacht", berichtete bereits eine Quelle vor wenigen Wochen im Gespräch mit OK!. Auch die Feiertage wollen beide wohl gemeinsam verbringen.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

ActionPress Ines de Ramon, 2023

Getty Images Brad Pitt im Juli 2022

