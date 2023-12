Brad Pitt wird 60 Jahre: Deshalb sieht er noch so gut aus!

Man sieht es ihm nicht an! Brad Pitt (60) begeistert seit Jahren mit seiner schauspielerischen Leistung in preisgekrönten Filmen. Doch auch die optische Erscheinung des Hollywood-Stars lässt die Herzen vieler Fans höherschlagen. Der "Benjamin Button"-Darsteller macht seiner einstigen Rolle alle Ehre. Eine Figur, die mit der Zeit rückwärts altert und jünger wird. Brad wird heute 60 Jahre alt – so gut sieht er aus!

Wie Mail Online berichtet, kommt sein gutes Aussehen nicht von ungefähr. Neben vermutlich guten Genen, denen der Ex von Angelina Jolie (48) seine Haarpracht zu verdanken hat, tut Brad wohl auch einiges, um sich fit zu halten. Nachdem er in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, ist er heute seit einiger Zeit clean und ernährt sich seit sechs Jahren vegan.

Ob ihn auch seine neue Liebe jung hält? Seit einigen Monaten bandelt er mit der Ex von Paul Wesley (41), Ines De Ramon, an und scheint wieder Glück in der Liebe zu haben. Gegenüber OK! verrät ein Insider: "Ines war wie eine frische Brise für Brad. Sie ist klug, bodenständig und hilfsbereit."

