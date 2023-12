"Nicht mehr authentisch": Pietro Lombardi ist zurück im Netz

Er will so einiges ändern! Pietro Lombardi (31) nimmt seine Follower für gewöhnlich gerne in seinem Alltag mit. Doch zuletzt schien bei dem einstigen DSDS-Sieger so einiges los gewesen zu sein: Seit Anfang Dezember machten hartnäckige Gerüchte die Runde, dass es zwischen ihm und seiner Verlobten kriselt. Sie entfolgten einander sogar im Netz. Daraufhin wurde es sehr still um den zweifachen Papa. Doch nun meldet sich Pietro mit neuen Plänen aus seiner Social-Media-Pause zurück!

In seiner Instagram-Story erklärt der Musiker, dass er sich in den letzten Wochen sehr viel um Lauras und sein neues Haus gekümmert habe. Zudem hat er eine große Ankündigung zu machen: "Eins kann ich euch versprechen, nächstes Jahr wird krass. Ich habe viele neue Projekte", teasert der Ex von Sarah Engels (31) an. Auch auf der Plattform will er künftig wieder aktiver werden. "Ich war die letzten Jahre nicht mehr so authentisch hier auf Instagram. Auch dafür habe ich diese kleine Pause genutzt. Am Ende bin ich kein Gangster, sondern ein ganz normaler, einfacher Mann", gesteht er offen.

Eines seiner Projekte im nächsten Jahr wird seine Rückkehr in die DSDS-Jury sein. Neben dem Modern-Talking-Star Dieter Bohlen (69) wird er zum vierten Mal das Gesangstalent der Kandidaten beurteilen. Zu ihnen gesellen sich außerdem die Rapperin Loredana (28) und Beatrice Egli (35), die die Castingshow im Jahr 2013 gewonnen hatte.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Alessio und Leano im Juli 2023

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

