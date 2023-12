Neben Pietro und Dieter: Sie sitzen in der neuen DSDS-Jury!

Alle Fans von Deutschland sucht den Superstar, aufgepasst! In der vergangenen Staffel der Castingshow hatte es am Jurypult einige Reibereien gegeben: Vor allem das TV-Urgestein Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (27) hatten sich nicht so richtig leiden können. Im kommenden Jahr nehmen aber sowieso wieder neue Stars neben dem Poptitan Platz. Dass Dieters Kumpel Pietro Lombardi (31) wieder mit von der Partie sein wird, war schon klar. Doch jetzt sind auch endlich die restlichen Mitglieder der neuen DSDS-Jury bekannt!

Bei "Punkt 7" befeuern die Moderatoren jetzt die Vorfreude der Fans auf die neue DSDS-Staffel. Dieter und Pietro bekommen bei der Suche nach dem nächsten großen Gesangstalent weibliche Unterstützung: Auch die Rapperin Loredana (28) und die Schlagersängerin Beatrice Egli (35) sitzen 2024 in der Jury. Beatrice – die einst selbst als Kandidatin teilnahm und gewann – freut sich: "Nach zehn Jahren komme ich zurück in meine Heimat. Ich freue mich sehr, als Jurorin dabei zu sein."

Die Fans der Gesangsshow dürfen sich auf eine weitere Neuerung freuen: Ab 2024 dürfen sich erstmals Kandidaten jeden Alters bewerben! "Deine Mum singt besser als du? Kein Problem, es gibt kein Alterslimit mehr!", verkündete die Produktion bereits auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats.

Loredana, Rapperin

Beatrice Egli im Oktober 2022 in Leipzig

Pietro Lombardi mit Dieter Bohlen

