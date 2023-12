Obwohl sein "Schmerz groß war": Matthew Perry half anderen

Sie schwelgt in gemeinsamen Erinnerungen! Der plötzliche Tod von Matthew Perry (✝54) Ende Oktober setzte seinen Freunden ziemlich zu. Immer wieder schwärmen Stars wie Jennifer Aniston (54) oder Ex-Kollege Zac Efron (36) von gemeinsamen Momenten mit dem Friends-Star. Nun findet auch seine enge Freundin Minnie Driver (53) rührende Worte und erinnert sich: Selbst wenn Matthew sich schlecht fühlte, sorgte er sich um andere!

Die britische Schauspielerin und der "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing"-Autor spielten vor 20 Jahren in einem Londoner Theaterstück mit – eine enge Freundschaft entwickelte sich. "Er war einer dieser Menschen, die anderen Menschen ein gutes Gefühl geben. Irgendwie ziehen sie dich nicht in die Traurigkeit oder ihren Schmerz hinein – und ich weiß jetzt, dass sein Schmerz groß war", verrät Minnie laut Guardian. Matthew sei besonders gewesen, denn: "Jeder, der ihn um Hilfe bat, bekam sie auch."

Auch seine langjährige Kollegin und sehr gute Freundin Jennifer schwärmte von der Gutmütigkeit des verstorbenen Hollywood-Stars. In einem Instagram-Beitrag, in dem sie sich von Matthew verabschiedete, teilte sie ihren Chatverlauf. Darin sieht man, dass er ihr ein Bild schickt, auf denen beide miteinander lachen. "Dich zum Lachen zu bringen, hat meinen Tag gerettet", schrieb er mit einem lächelnden Smiley an Jennifer.

Getty Images Co-Stars Minnie Driver und Matthew Perry

Getty Images Schauspielerin Minnie Driver

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston im Jahr 2012

