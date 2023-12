Das ist Mike Tindalls lustiger Spitzname für Prinz William

Mike Tindall (45) spricht Prinz William (41) wohl nicht mit Majestät an. Der ehemalige Rugbyspieler ist mit Zara (42), der Tochter der Princess Royal Prinzessin Anne (73), verheiratet. Durch diese Ehe ist er eng mit der britischen Königsfamilie verbunden. Vor allem zu William und seiner Frau Kate (41) pflegen die beiden eine gute Freundschaft. Nun verrät Mike, welchen Spitznamen er sich für seinen Kumpel William ausdachte.

Im "The Total Sport Podcast" plaudern Mike und Zara über ihr Verhältnis zu den königlichen Verwandten. Dabei verrät der Sportler auch, wie er seinen Freund William meistens nennt. "Der Prinz von Wales ist bei mir als One Pit Willy bekannt, weil er nicht der beste Trinker ist und aus einem Sport kommt, bei dem es um den sozialen Aspekt geht und hin und wieder ein Bier getrunken wird", erklärt er. Damit bezieht er sich wohl auf Williams Fußballleidenschaft.

Im Sommer dieses Jahres könnte die Freundschaft von Mike und William allerdings einen kleinen Riss bekommen haben. Denn der 45-Jährige nahm an der britischen Version des Dschungelcamps teil. Während Experten meinten, dass der Palast dadurch in Verruf geraten könnte, hielten die Royals sich zurück. Auf die Frage von The Sun, ob William Mike unterstütze, antwortete dieser nur: "Das ist eine schwierige Frage."

Getty Images Zara und Mike Tindall bei dem Grand Prix von Monaco

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2017

Getty Images Prinz William

