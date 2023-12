Geklärt: Amira und Olli Pocher feiern Weihnachten getrennt!

Es steht fest. Oliver (45) und Amira Pocher (31) sorgten zuletzt für jede Menge Gesprächsstoff. Nach sieben Jahren Beziehung und vier gemeinsamen Ehejahren gaben sie im Sommer ihre Trennung bekannt. Seither liefert sich das einstige Paar eine öffentliche Schlammschlacht. Zuletzt haben sie sich jedoch ausgesprochen und scheinen das Kriegsbeil zu begraben. Für ein gemeinsames Weihnachtsfest mit den zwei Kindern reicht das wohl nicht: Amira und Olli verbringen die Feiertage getrennt!

Wie Bild wissen will, soll sich der Comedian bereits am Samstagmorgen auf den Weg nach Florida gemacht haben. In den USA soll er das bevorstehende Weihnachtsfest mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) feiern. Und das, obwohl Amira den 45-Jährigen der Kinder zuliebe dazu eingeladen hatte, gemeinsam in Köln zu feiern. Um möglichen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, scheint es Olli da aber wohl lieber gewesen sein, das Land vollends für die nächsten Tage zu verlassen. Wie die Tageszeitung weiter berichtet, werde Amira die Feiertage wiederum gemeinsam mit ihrer Mama, ihrem Bruder und ihren Söhnen verbringen.

Nachdem die gebürtige Österreicherin zuletzt versöhnliche Töne angeschlagen hatte, zog auch ihr Ex nach. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" schien der fünffache Papa auf eine Versöhnung zu hoffen: "Ich hoffe auch, dass nächstes Jahr einfach entspannter wird, dass wir dann irgendwann auch wieder gemeinsam in irgendeiner Art und Weise mehr zueinanderkommen."

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

