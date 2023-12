Nach Amira schlägt auch Oliver Pocher versöhnliche Töne an!

Er rudert zurück! Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) hatten im Sommer ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Nachdem Fremdgehvorwürfe gegen Amira laut geworden waren, artete die zunächst friedliche Trennung in eine regelrechte Schlammschlacht aus, bei der vor allem der Komiker mit seinen Witzen oftmals unter die Gürtellinie ging. Doch kürzlich schlug die Moderatorin überraschend versöhnliche Töne an. Nun scheint auch Oliver auf eine Versöhnung mit Amira zu hoffen!

Das lässt der fünffache Papa nun in einer Live-Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt!" durchblicken. "Ich hoffe auch, dass nächstes Jahr einfach entspannter wird, dass wir dann irgendwann auch wieder gemeinsam in irgendeiner Art und Weise mehr zueinanderkommen", erklärt er. Für ihn sei die Trennung eine "schwierige Phase" gewesen. Er habe versucht, daraus das "Beste" und "Lustigste" zu machen. Mittlerweile sei Oli aber auch davon überzeugt, dass am Ende nur etwas Gras über die Sache wachsen müsse "und dann wird sich alles auch wieder normalisieren".

Kurz zuvor berichtete Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben", dass sie zwei Stunden mit Oli telefoniert habe. Dabei konnten die Streithähne offenbar einiges klären: "Ich kann jetzt auch wieder normal mit ihm reden. […] Wir haben viel geredet und ausgetauscht. Es ist okay jetzt gerade. Es ist wirklich okay. Ich bin froh, dass man das gemacht hat", erzählt Amira erleichtert.

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

