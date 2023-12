Mit Bandana: Wrestling-Legende Hulk Hogan (70) wurde getauft

Hulk Hogan (70) hatte eine spirituelle Erfahrung. Der einstige Wrestling-Star hatte sich vergangenen Juli mit Sky Daily verlobt. Der US-Amerikaner und seine Partnerin fackelten nicht lange und gingen im September den Bund der Ehe ein. Das Paar gab sich in Florida im Rahmen einer intimen Zeremonie das Jawort. Monate später entschieden sich die zwei für einen weiteren Schritt: Hulk und seine Frau ließen sich taufen.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 70-Jährige Videos seiner Taufe. In der Indian Rocks Baptist Church im US-Bundesstaat Florida ließen Hulk und Sky ihre Köpfe ins Wasser tauchen – die zwei waren ganz in Weiß gekleidet. Den Beitrag versah er mit den Worten: "Die totale Hingabe an Jesus ist der schönste Tag meines Lebens. Keine Sorgen, kein Hass, keine Verurteilung... nur Liebe!"

Hulks Fan freuen sich für sich ihr Idol. "Das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Es erfüllt mein Herz zu wissen, dass einer der Helden meiner Kindheit zu Jesus gefunden hat!", schrieb ein begeisterter User. Ein anderer schwärmte: "Ich liebe diesen Mann."

Instagram / skygirlie Hulk Hogan und Sky Daily

Instagram / hulkhogan Hulk Hogan mit seiner Frau bei ihrer Taufe

Getty Images Hulk Hogan, ehemaliger Profiwrestler

