Das überrascht George Clooney bei Erziehung seiner Zwillinge

Damit hätte er nicht gerechnet! George Clooney (62) und seine Frau Amal Clooney (45) gaben sich im Jahr 2014 das Jawort. Drei Jahre später durften sie sich über doppeltes Babyglück freuen: Ihre Zwillinge Alexander und Ella erblickten das Licht der Welt. Ihren Nachwuchs halten die Turteltauben seitdem so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun gibt George einen seltenen Einblick in die Erziehung seiner Kinder!

In einem Interview mit "Good Morning America", das People bereits vorab vorliegt, spricht der Schauspieler darüber, was ihn bei der Erziehung seiner Zwillinge am meisten überrascht hat. "Wenn man Zwillinge hat und sie zur gleichen Zeit und auf die gleiche Art und Weise erzieht und sie trotzdem zu völlig unterschiedlichen Menschen werden, merkt man, wie wenig Einfluss man auf sie hat", erklärt der Familienvater. Seine Sprösslinge seien komplett verschieden: Während Alexander total aufgeschlossen sei, sei Ella eher schüchtern und zurückhaltend.

Vor allem auf den Musikgeschmack seiner Kinder versucht der Ocean's Eleven-Star Einfluss zu nehmen, wie Amal kürzlich in der Show "Access Hollywood ausplauderte: "Er spielt ihnen Heavy Metal vor." "Es ist nicht total Heavy Metal, aber so sehr, dass sie Headbangen können. Die Kids hören das", stellte George daraufhin klar.

Getty Images Amal und George Clooney im September 2023

MEGA Amal und George Clooney mit ihren Kids am Comer See im August 2021

Getty Images Amal und George Clooney im Oktober 2022 in Los Angeles

