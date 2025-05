George Clooney strahlt an seinem 64. Geburtstag

Vor wenigen Tagen feierte Hollywood-Star George Clooney seinen 64. Geburtstag auf besondere Weise: Nach der Vorstellung seines Broadway-Stücks "Good Night, and Good Luck" im New Yorker Winter Garden Theatre verließ er das Theater mit einem strahlenden Lächeln, schüttelte zahlreiche Hände und schrieb Autogramme, während zahlreiche Bewunderer vor dem Bühnenausgang auf ihn warteten. Auf dem People Magazine vorliegenden Bildern ist George mit schwarzer Lederjacke, brauner Hose, Sonnenbrille und einer weißen Cap zu sehen.

Nicht nur wegen seines Ehrentages hat George Grund zu feiern. Sein Debüt am Broadway in "Good Night, and Good Luck" machte das Stück mittlerweile zum umsatzstärksten Broadway-Drama aller Zeiten – in nur sieben Tagen spielte es mehr als 3,5 Millionen Euro ein. Abseits der Theaterbühne warten ebenso große Projekte auf den 64-Jährigen. In seinem nächsten Kinofilm "Jay Kelly" wird er an der Seite von Adam Sandler (58), Laura Dern (58) und Billy Crudup zu sehen sein – Kinostart ist im November, kurz darauf folgt der Start bei Netflix.

Zuletzt war bekannt geworden, dass George für seine Theaterrolle als Edward R. Murrow bei den prestigeträchtigen Tony Awards in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück" nominiert ist, neben namhaften Kollegen wie Daniel Dae Kim (56) oder Cole Escola. Die Preisverleihung findet am 8. Juni statt. Unterstützt wird George bei all seinen Projekten seit über zehn Jahren von seiner Ehefrau Amal Clooney (47). Gemeinsam ziehen sie Zwillinge groß, die im Juni acht Jahre alt werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Alberto E. Rodriguez, Neil P. Mockford / Getty Images Adam Sandler und George Clooney, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney im September 2024

Anzeige Anzeige