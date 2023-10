Außergewöhnlich! Diese Musik hören George Clooneys Kids (6)

Dieser Musikgeschmack ist in dem Alter eher außergewöhnlich! George Clooney (62) und seine Ehefrau Amal (45) heirateten 2014 und sind seit 2017 glückliche Eltern von den Zwillingen Alexander und Ella. Der lang als begehrtester Junggeselle bekannte Schauspieler entpuppte sich schnell als liebender Ehemann und Familienvater. Seine Kinder hält das Paar seit der Geburt so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Genau deswegen ist in der Öffentlichkeit nur wenig über die Sechsjährigen bekannt. Doch nun verraten George und Amal dieses Detail über ihre Kids: Die Zwillinge haben einen außergewöhnlichen Musikgeschmack!

George und Amal Clooney sorgen sich täglich um die Unterhaltung ihrer zwei Kinder, wie das Paar nun in der Show "Access Hollywood" berichtet. Bereits früh am Morgen gehe es los, erzählt Mama Amal: "Er spielt ihnen Heavy Metal vor." Ihr Ehemann begründet: "Es ist nicht total Heavy Metal, aber so sehr, dass sie Headbangen können. Die Kids hören das." Beide geben belustigt zu, die Zwillinge seien im Gegensatz zu ihren Eltern sehr musikalisch.

Auch ohne musikalische Einlage legte das Ehepaar vor wenigen Wochen einen atemberaubenden Auftritt hin! Amal posierte in einem weißen Glitzerkleid, der "Ocean's Eleven"-Schauspieler trug einen edlen Anzug. Aber auch Gäste wie Anne Hathaway (40), Meryl Streep (74) und Donatella Versace (68) verzauberten mit ihrem Anblick!

MEGA Amal und George Clooney mit ihren Kids am Comer See im August 2021

Getty Images Amal und George Clooney im September 2023

Getty Images Anne Hathaway bei den Albie Awards 2023

