Mehr Familienzeit: George Clooney legt Schauspielpause ein

George Clooney (64) will seine Prioritäten künftig anders setzen. Nach seiner Zeit am Broadway will der Schauspieler erst einmal keine neuen Projekte mehr annehmen. "Ich mache dann erstmal nichts Neues. Ich werde mir Zeit für meine Kinder nehmen", verriet er nun im Interview mit GQ. So wolle er im Alltag seiner Zwillinge Ella (8) und Alexander (8) präsenter sein. Auch mit seiner Frau Amal Clooney (47) wolle er mehr im Privaten zusammen sein und nicht immer nur auf beruflichen Veranstaltungen.

"Ich genieße es sehr, sie zur Schule zu fahren, und meine Frau und ich haben wirklich eine wunderbare Zeit. Ich möchte das alles nicht verlieren", betonte der "Ocean's Eleven"-Star weiter in dem aktuellen Interview. So werde er am 8. Juni ein letztes Mal für sein Broadway-Stück "Good Night, and Good Luck" auftreten und die Tony Awards besuchen. Das soll es aber erstmal gewesen sein mit beruflichen Aktivitäten. Die Familie stünde für George nun im Vordergrund.

Im Juni 2017 machten Alexander und Ella das Hollywood-Traumpaar zu stolzen Eltern. Ihren Nachwuchs halten sie strikt aus der Öffentlichkeit heraus, nur selten geben sie Details über sie preis. "Unsere [Zwillinge] sind so unterschiedlich, es ist wie Tag und Nacht. Alexander liebt es zu lachen und Ella ist sehr ernst und achtet immer darauf, dass sich alle an die Regeln halten. Sie werden wirklich mit ihren Persönlichkeiten geboren", verriet George aber überraschend vor Kurzem gegenüber dem Guardian.

Getty Images Amal und George Clooney, 2023

MEGA George Clooney und seine Kids am Comer See im August 2021

