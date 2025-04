George Clooney macht sich über seine neue Haarfarbe lustig

Was für ein historischer Moment für George Clooney (63): Am 24. April wurde dem Schauspieler im legendären New Yorker Restaurant Sardi's eine besondere Ehre zuteil. Dort wurde sein Porträt feierlich enthüllt und nimmt nun einen Platz inmitten anderer Broadway-Größen an den Wänden des Traditionslokals ein. Bei der Veranstaltung war George bester Laune und nutzte die Gelegenheit, um über sich selbst und seine veränderte Haarfarbe zu scherzen. "Ich mag die Haarfarbe. Sie ist viel besser als meine aktuelle", witzelte George laut People über die Darstellung, die ihn mit silbernem Haar zeigt, und ergänzte: "Das ist besser. Es ist grau, überwiegend grau."

Mit einem Augenzwinkern setzte der Hollywood-Star dann noch einen oben drauf und signierte sein Abbild kurzerhand mit dem Namen seines Kumpels und Kollegen Brad Pitt (61). Schon seit der gemeinsamen Zeit in Filmen wie der Ocean's-Trilogie und "Burn After Reading" ist das Duo für seine Schlagfertigkeit bekannt. Zuletzt standen sie für den Film "Wolfs" vor der Kamera, der vergangenen September bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte. In diesem Thriller spielen die beiden Kontrahenten, die für den gleichen Auftrag engagiert werden. Schon dort hatte George gegenüber dem Magazin augenzwinkernd erklärt: "Da ist gar nichts Gutes dran. Es ist eine einzige Katastrophe." Dennoch betonte er, wie schön es sei, mit engen Freunden zu arbeiten, und ergänzte: "Es macht Spaß, mit Menschen zu drehen, die man sehr gut kennt."

Die Haarfarbe als Gesprächsthema ist kein Zufall: Bereits kürzlich hatte der 63-Jährige mit seinem neuen Look für Aufmerksamkeit gesorgt, als er gemeinsam mit Ehefrau Amal Clooney (47) privat in New York unterwegs war. Die Verwandlung ist beruflichen Gründen geschuldet, da er für seine Rolle als legendärer TV-Journalist Edward R. Murrow optisch möglichst authentisch auftreten möchte. Für das Broadway-Stück "Good Night, and Good Luck", in dem er aktuell den legendären Nachrichtenmann verkörpert, trägt der Hollywood-Star die deutlich dunkleren Haare. Schon 2005 hatte George gemeinsam mit Grant Heslov (61) das Drehbuch für die viel beachtete Verfilmung zum selben Thema geschrieben und produziert. Im Theaterstück aber steht er erstmals selbst in der Hauptrolle auf der großen Bühne.

Getty Images George Clooney in New York City, April 2025

Getty Images Brad Pitt und George Clooney in Los Angeles, September 2024

