Kampf gegen Drogen: Matthew Perry klebte sich die Hände fest

Matthew Perry (✝54) kämpfte gegen seine Dämonen. Der Schauspieler hatte viele Jahre schwere Drogen- und Alkoholprobleme gehabt. Im Oktober starb der Friends-Star schließlich – als Todesursache wurden die "akuten Auswirkungen von Ketamin" angegeben. Wie hart sein Kampf gegen seine Sucht zu Lebzeiten gewesen war, wird immer deutlicher. Nun wird bekannt: Matthew klebte sogar seine Hände fest, um von den Drogen wegzukommen.

Das verrät seine Ex-Partnerin Kayti Edwards, mit der Matthew vor über 15 Jahren zusammen war. Gegenüber The Sun erinnert sie sich an einen Vorfall: "Ich fand Matthew auf der Couch mit an den Beinen festgeklebten Händen – es war unfassbar traurig. Wir rissen ihm buchstäblich die Haare von den Beinen, und er hatte rote, rohe Flecken zurückgelassen, es war ziemlich schrecklich!" Ihr damaliger Partner habe sich zuvor zugedröhnt.

Matthew sprach zu Lebzeiten stets über seine großen Probleme, ebenso in seiner Biografie. Darin beschrieb er auch, Ketamin gegen seine Depressionen genommen zu haben – jedoch habe er sich bei jeder Infusion gefühlt, als würde er sterben.

Getty Images Matthew Perry, 2012

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

