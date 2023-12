Jennifer Love Hewitt wurde in jungen Jahren sexualisiert

Sie erinnert sich zurück. Mit der Teenie-Serie "Party of Five" gelang Jennifer Love Hewitt (44) in den 1990er-Jahren der große Durchbruch. Seitdem war die Schauspielerin in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen. Doch der Weg in den Olymp der Hollywoodstars war kein einfacher. Die US-Amerikanerin musste in der Vergangenheit auch einige negative Erfahrungen im Filmbusiness machen. Jennifer verrät, dass sie bereits in jungen Jahren sexualisiert wurde.

"Mit 23, 24, 25 habe ich mich nicht selbstbewusst gefühlt", gibt die 44-Jährige heute ganz ehrlich im Podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum" zu. Doch damit nicht genug. Schon als sie noch viel jünger war, habe sie unter dem Blick der Öffentlichkeit gelitten. "Ich wurde schon sexy genannt, bevor ich überhaupt wusste, was sexy sein bedeutet." Den Höhepunkt markiert dabei ein ganz besonderer Moment in ihrer damals noch jungen Karriere. "Ich war 17 Jahre alt und stand auf dem Cover der Maxim – und ich hatte keine Ahnung, warum ich auf dem Cover [...] war."

Auch wenn sie in ihrem beruflichen Leben nicht nur auf schöne Jahre zurückblicken kann, sieht das in ihrem privaten Leben etwas anders aus. Denn dort zelebrierte sie erst im November ein ganzes Jahrzehnt mit ihrem Partner Brian Hallisay. "Zehn Jahre! Ich wusste von dem Moment an, als wir uns trafen, dass mein Leben mit dir besser sein würde", schwärmte sie auf Instagram.

