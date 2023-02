"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Sequel kommt!

Horrorfilm-Fans aufgepasst! Im Jahr 1997 startete "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" in den Kinos und ist noch heute Kult. Darin wird die Geschichte mehrerer Teenies erzählt, die versehentlich einen Mann anfahren und ihn ins Meer werfen, schließlich aber selbst von einem brutalen Mörder verfolgt werden. Auf den Slasher-Streifen folgten noch zwei Fortsetzungen. Jetzt kommt sogar noch ein weiterer "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Teil – womöglich sogar mit dem Original-Cast!

Wie Entertainment Tonight bekannt gab, ist ein Sequel des Horror-Klassikers in Arbeit. Und nicht nur das: Die Produktion soll sogar mit den Original-Stars Jennifer Love Hewitt (43) und Freddie Prinze Junior (46) im Gespräch sein und sie an Bord holen wollen. Verträge wurden aber angeblich noch nicht unterschrieben. Das Ganze stecke noch in einem frühen Stadium. Die Regie soll Jennifer Kaytin Robinson übernehmen. Als Produzent soll Neal H. Moritz fungieren und das Drehbuch wird von Leah McKendrick verfasst.

Damit wollen die Macher offenbar an den Erfolg von Scream anknüpfen. Auch diese Horrorfilm-Reihe aus den 1990er-Jahren wurde erst im vergangenen Jahr mit neuen und auch mit bereits bekannten Gesichtern der Original-Besetzung fortgesetzt und konnte überzeugen. Schon bald kommt sogar ein sechster Teil in die Kinos und bringt einige große Stars zurück.

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 1997

Getty Images Jennifer Love Hewitt

Alex J. Berliner/ABImages Die Besetzung von "Scream 5" im Januar 2022

