Jennifer Love Hewitt gibt Hoffnung auf Horrorfilm-Sequel!

Die Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (45) ist seit Jahren erfolgreich im Geschäft! Jetzt äußert sie sich zur langersehnten Fortsetzung des Horrorklassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Im Gespräch mit ET hält sich die 45-Jährige mit Details zurück, versichert jedoch, dass sie auf jeden Fall an dem Projekt beteiligt ist. "Ich kann es nicht bestätigen, aber ich werde es auch nicht dementieren, wie wäre das?", antwortet die Schauspielerin auf die Frage, ob ihr Charakter Julie James in dem Sequel auch wieder erscheinen werde. Sie fügt hinzu, dass ihre Figur, sollte sie in dem Film auftauchen, "viel älter" wäre, aber dennoch "super sein" würde.

Jennifer erzählt, sie sei gespannt darauf zu sehen, was sich die Autoren für die Fortsetzung hätten einfallen lassen. "Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, was sie geplant haben", sagt die "Ghost Whisperer"-Schauspielerin und ergänzt: "Aber ich nehme an, dass es viel Geschrei und Herumrennen geben wird". Vor Kurzem äußerte sich Autorin Leah McKendrick zu der Fortsetzung: "Weil meine Liebe zu 'Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast' so groß ist, muss ich es schützen. Ich kann nicht zulassen, dass es kitschig wird und es nur um Geld geht".

Der Horrorklassiker erschien im Jahr 1997 und glänzte mit Starbesetzung: Schauspieler wie Anne Heche (✝53), Ryan Phillippe (49), Freddie Prinze Junior (48) und Sarah Michelle Gellar (46) wirkten mit. Jennifer selbst spielte eine Teenagerin, die gemeinsam mit ihren Freunden in eine Unfallsituation mit Fahrerflucht verwickelt ist und deswegen von einer unbekannten Person terrorisiert wird, die über die Tat der Freundesgruppe Bescheid weiß.

