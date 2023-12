TV-Star Jennifer Love Hewitt kann es Fans nicht recht machen

Sie äußert sich zu den Kommentaren! Die Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (44) kann nicht nur eine erfolgreiche Karriere vorweisen. Auch im Privatleben läuft es rund bei ihr. Mit ihrem Partner Brian Hallisay (45) feierte sie erst vor wenigen Wochen ihre Rosenhochzeit. Dass sie ihr Leben mit ihren Fans teilt, erfreut viele – jedoch muss sie sich manchmal auch übergriffigen Nachrichten stellen: Jetzt äußert sich Jennifer dazu!

In dem Podcast "Inside of You" spricht die "Ghost Whisperer"-Darstellerin über Follower, die sie öfter fragen, ob sie etwas an sich hat machen lassen. Ein Bild im Netz, das sie mittlerweile wieder gelöscht hat, sollte eigentlich nur ihren neuen Haarschnitt zeigen. Doch viel mehr erregte Jennifers Gesicht Aufmerksamkeit. "Altern in Hollywood ist so hart", meint sie nun ganz ehrlich. An dem Tag habe sie lediglich einen Filter benutzt, weil sie kein Make-up trug.

"Ich habe einfach nicht nachgedacht. Und dann meinten Leute plötzlich, ich würde so viele Filter benutzen, weil ich nicht will, dass man sieht, wie schlimm ich in meinen 40ern aussehe", führt Jennifer aus. Daraufhin habe sie keine mehr benutzt, was anscheinend auch nicht gut ankam: "Ich habe realisiert, dass ich es einfach keinem recht machen kann."

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay, Schauspieler

Instagram / jenniferlovehewitt Jennifer Love Hewitt mit ihrem Sohn Aidan, Oktober 2021

Getty Images Schauspielerin Jennifer Love Hewitt

