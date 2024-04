Jennifer Love Hewitt zeigt ihre Kids erstmals auf Buchcover

Die Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (45) gewährt mit dem Cover ihrer Memoiren "Inheriting Magic" das erste Mal einen Blick auf ihre drei Kinder Autumn, Atticus und Aidan. "Es war die stressigste Entscheidung, ob wir unsere Kinder zeigen oder nicht“, verrät Jennifer gegenüber E! News und fügt hinzu: "Aber mein Mann und ich hatten das Gefühl, dass wir unsere Geschichte nicht wirklich erzählen können, ohne zu zeigen, wer sie sind." Sie wolle veranschaulichen, wie ihre Kinder es geschafft hätten, ihr Leben "so erfüllt und magisch" zu machen.

In ihrem Buch beschreibt die Schauspielerin, wie sie den Verlust ihrer Mutter überwunden hat. Ihre Kinder seien ein aktiver Teil ihres Verarbeitungsprozesses gewesen. "Meine Kinder haben mich aus der Trauer gerettet“, erzählt sie und ergänzt: "Sie sind Geschenke meiner Mutter und haben unsere Herzen auf so unglaubliche Weise erfüllt. Dieses Buch ist für sie!“ Mit ihrem Buch wolle sie unter anderem das Andenken an ihre Mutter ehren.

Der Lebensweg der Schauspielerin ist rasant: Bereits in jungen Jahren wurde die heute 45-Jährige bereits sexualisiert. "Ich wurde schon sexy genannt, bevor ich überhaupt wusste, was sexy sein bedeutet", erzählte sie im Podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum". Sie habe nicht verstehen können, weswegen sie bereits mit 17 Jahren auf den Covern berühmter Zeitschriften abgebildet wurde.

Getty Images Jennifer Love Hewitt, 2018

Getty Images Jennifer Love Hewitt, Schauspielerin

