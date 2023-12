Kaley Cuoco verschwieg ihre Schwangerschaft am Filmset!

Sie verrät die Gründe! Kaley Cuoco (38) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Im März dieses Jahres durfte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem teilt der The Big Bang Theory-Star immer mal wieder Eindrücke aus dem Alltag der kleinen Familie. Nun verrät Kaley, warum sie ihre Schwangerschaft zunächst geheim gehalten hat!

Bei den Dreharbeiten zum Film "Role Play" sei sie bereits schwanger gewesen – habe das jedoch für sich behalten, wie sie gegenüber RTL berichtet. "Ich habe niemandem davon erzählt, dass ich schwanger war. Ich hatte zu viel Angst, dass sie mich nichts machen lassen würden." Einzig und allein das Stuntdouble der blonden Beauty habe von ihren besonderen Umständen gewusst. Dennoch habe sie es sich nicht nehmen lassen, einige Stunts selbst zu machen: "Ich hatte eine Menge Stunt-Hilfe, aber ich konnte viel davon auch selbst machen, weil ich es niemandem erzählt habe", plaudert Kaley aus.

Zurzeit genießen Kaley, Tom und Töchterchen Matilda ausgiebig ihr Familienglück zu dritt. "Kaley konzentriert sich derzeit auf ihre Zeit mit Matilda und ist dankbar dafür, so ein wunderbares Baby aufziehen zu dürfen", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly. Doch das soll wohl nicht immer so bleiben: "Sie werden definitiv noch ein weiteres Kind in Planung haben, die Frage ist nur, wann."

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter im August 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda im April 2023

