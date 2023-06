"Frage der Zeit": Kaley Cuoco möchte noch ein zweites Kind!

Kaley Cuoco (37) schwebt im absoluten Familienglück! Seit 2022 ist die The Big Bang Theory-Darstellerin nun schon glücklich mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) zusammen. Vor wenigen Monaten durfte das Paar dann seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Gerne teilt die Schauspielerin online Schnappschüsse von der kleinen Matilda. Doch wie sieht es mit der weiteren Familienplanung von Kaley und Tom aus?

"Sie werden definitiv noch ein weiteres Kind in Planung haben, die Frage ist nur wann", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Momentan scheint das Paar sein Familienglück jedoch vorerst zu dritt zu genießen. "Kaley konzentriert sich derzeit auf ihre Zeit mit Matilda und ist dankbar darüber, so ein wunderbares Baby aufziehen zu dürfen", fügt die Quelle hinzu.

Bereits bei ihrem ersten Treffen mit Tom scheint sich die Blondine ihrer Sache ganz sicher gewesen zu sein. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, ich möchte ein Kind mit dir haben'", erinnerte sich Kaley im Interview mit Emmy. Vor ihrer Beziehung habe die 37-Jährige eigentlich nicht unbedingt den Wunsch gehegt, mal eigenen Nachwuchs zu bekommen.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Getty Images Kaley Cuoco bei der Premiere von "Based On A True Story"

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

