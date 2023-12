"Bester Freund": Sydney Sweeney schwärmt von ihrem Jonathan

Sydney Sweeney (26) gibt einen seltenen Einblick in ihre Liebe. Die Schauspielerin ist seit rund fünf Jahren mit ihrem Partner Jonathan Davino liiert. Mittlerweile sind sie sogar verlobt. Doch zuletzt kursierten Gerüchte, die US-Amerikanerin habe eine Affäre mit ihrem Co-Star Glen Powell (35) gehabt. Sydney und Jonathan lächeln die Spekulationen allerdings öffentlich weg. Und nun schwärmt sie in einem Interview auch in höchsten Tönen von ihrem Zukünftigen.

Im Interview mit der britischen Glamour spricht Sydney ausnahmsweise offen über ihre Beziehung. "Ich bin schon sehr lange in einer festen Beziehung, was in dieser Branche und in meinem Alter nicht üblich ist", freut sie sich. Für ihren neuen Film "Anyone But You" arbeitete sie sogar mit Jonathan zusammen, denn er produzierte den Streifen mit. Und die gemeinsame Zeit machte der 26-Jährigen großen Spaß: "Es ist wirklich toll, mit jemandem zu arbeiten, der dich so gut kennt [...]. Und es ist schön. Ich meine, wer möchte nicht die ganze Zeit mit seinem besten Freund zusammen sein."

Zu den Affärengerüchten hatte Sydney bereits im August Stellung bezogen und klargemacht, dass daran nichts wahr sei. "Glen und mir ist es eigentlich egal. Wir haben so viel Spaß zusammen, und wir respektieren einander so sehr", hatte sie gegenüber Variety erklärt. Über die Vermutung, sie seien in eine Romanze gestürzt, lachen die beiden eher.

Anzeige

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de