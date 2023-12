Sydney Sweeney und ihr Liebster lächeln Affärengerüchte weg!

Sie lassen sich davon nicht aus der Fassung bringen. Sydney Sweeney (26) und Jonathan Davino gehen bereits seit fünf Jahren miteinander durchs Leben. Im vergangenen Jahr haben sich die Schauspielerin und ihr Freund verlobt – in der Liebe möchten sie Nägel mit Köpfen machen. Aktuell wird dem Euphoria-Star allerdings eine Affäre mit ihrem Filmkollegen Glen Powell (35) nachgesagt. Sydney und Jonathan lächeln die Gerüchte aber einfach weg!

Paparazzi haben die 26-Jährige und ihren Verlobten am Flughafen von Brisbane gesichtet. Das Liebespaar spaziert händchenhaltend durch die Halle, tauscht verspielte Blicke und zärtliche Berührungen aus und lacht zusammen. Es scheint, als genießen sie ihre gemeinschaftlichen Unternehmungen – den Behauptungen über Syndney und ihrem Co-Star Glen schenken sie wohl kein Gehör mehr.

Im November verriet die Drama-Darstellerin, wie es ihr mit all den Betrugsvorwürfen über sie und ihren "Anyone But You"-Partner geht. "Als all das passierte, fühlte es sich verwirrend und unfair an. Jetzt weiß ich, dass es einfach zum Job dazu gehört", erzählte sie im Interview mit Men's Health.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Oktober 2018

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino am Flughafen

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Schauspieler

