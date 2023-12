Eric Sindermanns neue Flamme lässt Erotikbranche hinter sich

Sie bringt ein großes Opfer. Im Oktober hatte Eric Sindermann (35) bekannt gegeben, dass er und seine Freundin Sanja Alena (31) sich getrennt haben. Seither galt der B:Real-Star offiziell als Single. Vor einer Woche machte er dann seine sogenannte Probebeziehung auf Zeit mit dem Erotikmodel Desiree Hansen öffentlich. Zwischen den beiden Versuchskaninchen scheint es nun sogar richtig ernst zu werden: Desiree gibt ihre Leidenschaft für Eric auf.

Auf Instagram gewähren der 35-Jährige und seine neue Flamme einen Einblick in ihre Liaison. Dabei verraten er und Desiree, dass sie fortan gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Nie zuvor habe der selbst ernannte Modekönig eine Frau gehabt, die so liebevoll zu ihm gewesen sei. Für die junge Liebe legt sich vor allem die "Stranger Sins"-Bekanntheit richtig ins Zeug. "Sie hat sich für mich entschieden und gegen ihren Job", verrät Eric ganz gerührt. Daraufhin betont auch die Blondine: "Ich höre jetzt auf mit den Gangbangs."

Wie ernst es ihm um Desiree ist, machte Eric erst an Heiligabend im Netz deutlich. "Wir gehen gemeinsam in die Zukunft, denn wenn es passt, warum nicht versuchen?", erklärte er zu einem romantischen Kussfoto der beiden vor dem Weihnachtsbaum und fügte hinzu: "Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit Desiree. Sie gibt mir, was keine andere zuvor konnte."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Influencer

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Desiree Hansen im Dezember 2023

Instagram / miss.sugar.offiziell Desiree Hansen, "Stranger Sins"-Star

