Eric Sindermann macht seiner Probebeziehung Liebeserklärung!

Er lässt sein Herz sprechen! Eric Sindermann (35) hat turbulente Beziehungen hinter sich. Der Realitystar war zuletzt mit Sanja Alena (31) zusammen – viele Fans spekulierten, dass diese Liebe aber nur für Fame existierte. Und tatsächlich gab der Promi-Büßen-Kandidat zu, einiges für den Ruhm zu machen. Jetzt will er aber offenbar wirklich was Festes finden. Dafür ging er eine Probebeziehung ein, anscheinend mit Erfolg: Eric widmet seiner Neuen liebe Worte!

Auf Instagram teilt er ein besonderes Bild mit Desiree Hansen, die er nun seit ein paar Wochen intensiv kennenlernt. Die beiden küssen sich – und Eric macht ihr tatsächlich eine kleine Liebeserklärung: "Wir gehen gemeinsam in die Zukunft, denn wenn es passt, warum nicht versuchen? Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit Desiree. Sie gibt mir, was keine andere zuvor konnte." Aus der Probe ist nun wohl was Ernstes geworden.

"Sie hat die Probewoche mit Bravour bestanden. Endlich mal jemand, der sich toll um mich kümmert – genau das, was ich immer wollte", führt Eric aus. Doch auch diese Romanze bringt seine Schattenseiten mit sich. Erst vor wenigen Tagen hatte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat das erste Mal Sojamilch getrunken, die Desiree mitgebracht hatte. Das Ergebnis: eine allergische Reaktion.

Anzeige

Instagram / miss.sugar.offiziell Desiree Hansen, "Stranger Sins"-Star

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit einer allergischen Reaktion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de