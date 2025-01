Marwin Klute und Melissa Heitmann wohnen jetzt zusammen

Ein neues Kapitel beginnt für Marwin Klute und Melissa Heitmann (28): Nach einem Jahr Fernbeziehung zog der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat nun zu seiner Liebsten nach Berlin. "Es wurde Zeit", erklärte der Realitystar in einem Instagram-Video. "Wir sind weiterhin sehr glücklich und jetzt zusammen in einer gemeinsamen Wohnung", schwärmt die einstige Temptation Island-Verführerin. Ganz alleine lebt das Paar aber nicht – Hund Thor ist ebenfalls Teil der kleinen Familie.

Die Reality-TV-Bekanntheiten werden aber bald auf Wohnungssuche gehen. Melissa erklärt: "Wir werden uns eine noch größere Wohnung suchen." Die 28-Jährige verspricht ihren Followern, viel Content zur Einrichtung zu drehen. Im Oktober 2023 offenbarte die Blondine gegenüber Promiflash, dass Marwin und sie offiziell ein Paar sind. "Sie ist meine Prinzessin. Sie ist das, was ich immer gesucht habe", schwärmt Marwin über die OnlyFans-Bekanntheit.

Die beiden Realitysternchen waren schon länger nicht mehr im TV zu sehen. Die Turteltauben verrieten im Interview mit Promiflash, dass sie Lust auf die Teilnahme an weiteren Formaten hätten. "Wir haben über die eine oder andere Show gesprochen, unter anderem natürlich 'Temptation Island'", plauderte Marwin aus. Seine Partnerin ergänzte: "Ich finde Sommerhaus geil, aber bin froh, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin, aber trotzdem hätten wir natürlich alle fertiggemacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / marwin.klute Marwin Klute und "Temptation Island"-Melissa

Anzeige Anzeige

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige