"Good Luck Guys": Yasin Mohamed baut Liebesnest für Melissa

Es geht heiß her am Lost Beach! Yasin Mohamed (32) machte zuletzt vor allem durch seine Liebesbeziehungen zu anderen Reality-TV-Kandidatinnen auf sich aufmerksam. Nachdem er bei Temptation Island seine Beziehung zu Alicia an die Wand gefahren hatte, bandelte er mit Paulina Ljubas (26) an. Kürzlich kam heraus, dass er auch mit Show-Kollegin Aurelia Lamprecht eine Liebelei hatte. Zurzeit datet er Yeliz Koc (30) Doch während seiner Zeit bei Good Luck Guys hat er auch ein Auge auf Melissa (27) geworfen: Nun baut Yasin eine Liebeshöhle!

Während die beiden Turteltauben miteinander flirten, kommt das Gesprächsthema Sex auf. "Soll ich ein Liebesnest für uns beide bauen?", fragt Yasin verschmitzt. "Ja, mach das mal, dann können wir vielleicht noch mal darüber sprechen", antwortet Melissa verheißungsvoll. Gesagt, getan: Angetrieben von den heißen Versprechungen baut der Frauenheld ein Bett aus Palmenblättern. Nachdem er einige Positionen ausprobiert hat, zeigt er sich zufrieden mit dem Ergebnis. Seine Teampartnerin ist von den Bemühungen des TV-Casanovas zutiefst berührt: "Es ist schön, dass du dir so viel Mühe gibst. Dafür wirst du auch belohnt." Zum Äußersten kommt es in der Folge jedoch nicht.

Interesse an seiner blonden Begleitung hatte die Ex on the Beach-Bekanntheit bereits am ersten Tag verkündet: "Leichter Vorbau, runder Popo, sie schaut schon sehr gut aus." Beim Kennenlernen ging er deshalb direkt in die Vollen und versprach, alles für sie zu tun, was sie sich wünscht.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Instagram / melissa.htnn Collage: Melissa, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

