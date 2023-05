Justyna oder doch Melissa? Adrian Loevenich im Flirt-Dreieck

Kann sich Adrian Loevenich etwa nicht entscheiden? Aktuell nimmt der 24-Jährige an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. Auf der Insel der Verführung wollen er und seine Freundin Charline Grothe gegenseitig ihre Treue testen. Nach einem heftigen Flirt mit der Verführerin Melissa (26) kam Adrian Justyna gefährlich nahe. Doch seitdem diese krankheitsbedingt das TV-Experiment verlassen musste, bandelt der Hottie wieder mit Melissa an. Promiflash hakt deswegen genauer nach...

"Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt richtig gut verstanden und ich war sehr traurig", offenbart Justyna nach ihrem Exit gegenüber Promiflash. Die Blondine ist sich sicher, dass Adrian und sie sich "noch viel näher gekommen wären". Adrian selbst erklärte, er sei "sehr traurig" gewesen, da Justyna seine "Bezugsperson" war. Und obwohl zu sehen ist, dass der Muskelprotz direkt zu seinem Ex-Flirt Melissa zurückkehrt, betont Adrian: "An Melissa hatte ich in dem Moment nach wie vor kein Interesse."

Melissa sieht das allerdings etwas anders, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Nachdem Justyna ausgezogen war, hat Adrian gleich wieder meine Aufmerksamkeit und Nähe gesucht, mit mir geflirtet und mir Komplimente gemacht." Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin glaubt, dass Adrian bewusst Zeit mit Justyna verbracht hat: "Weil er ganz genau wusste, dass die Versuchung zu groß ist und es sonst viel zu gefährlich wird und er nicht widerstehen kann."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Temptation Island, 5. Staffel – 7. Folge, RTL+ "Temptation Island"-Kandidat Adrian Loevenich mit Verführerin Justyna

Anzeige

RTL Melissa und Adrian bei "Temptation Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de